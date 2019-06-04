В воинских частях Министерства обороны России начинается летний период обучения

ЦАМТО, 3 июня. В мае месяце в Вооруженных Силах РФ прошло более 3,5 тыс. показных, инструкторско-методических занятий и сборовых мероприятий, подготовлено более 500 учебных объектов к летнему периоду обучения.

Итоги зимнего периода обучения и мероприятия, проведенные в войсках в подготовительный период, позволяют быть уверенными в том, что все запланированные мероприятия подготовки войск (сил) на 2019 год будут выполнены.

К началу летнего периода обучения все готово. Его особенностью станет проведение юбилейных V Армейских международных игр. А венцом предстоящей боевой учебы – стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".

Основные усилия в подготовке воинских частей будут направлены на совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки. В ходе проводимых учений будут апробироваться новые формы и способы тактических действий войск, с применением разведывательно-ударных контуров, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием.

Самое пристальное внимание будет уделено организации учебного процесса в подразделениях, готовящих специалистов и младших командиров.

Все мероприятия боевой подготовки войск будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом половина учений будет проходить в ночных условиях. Продолжится практика внедрения в боевую подготовку опыта, полученного в ходе вооруженных конфликтов.

Венцом боевой учебы в 2019 году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", при подготовке к которому будут последовательно усложняться учебные задачи привлекаемых сил. В рамках подготовки к СКШУ запланированы специальные учения в видах и родах войск, специальных войск. А в сентябре кульминацией маневров станет розыгрыш практических действий.

В летнем периоде обучения многие воинские подразделения продолжат борьбу за право получить наименование "ударный". Этого почетного звания могут быть удостоены подразделения, добившиеся высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине и повседневной деятельности.

В августе пройдут юбилейные V Армейские международные игры. В этом году 34 страны-участницы с четырех континентов направят на соревнования более пяти тысяч военнослужащих, около тысячи единиц бронетанковой и специальной техники, летательных аппаратов, кораблей и судов.

Конкурсы АрМИ-2019 пройдут на территории 10 государств (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.