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04.06.2019
ЦАМТО

Исследование оружия на новых физических принципах проводят в Военной академии РВСН

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Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 3 июня. Специалисты Военной академии РВСН им. Петра Великого занимаются исследованиями оружия на новых физических принципах, сообщил заместитель начальника академии по учебно-научной работе генерал-майор Роман Ногин.

"Одним из перспективных направлений, которым занимаются специалисты академии, является исследование оружия на новых физических принципах и использование его для возможной защиты. Этот вопрос постоянно находится в поле внимания", – сказал Р.Ногин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Новые физические принципы – условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. К оружию на таких принципах относится лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие, электромагнитные бомбы и т. д., сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Россия
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