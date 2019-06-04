Исследование оружия на новых физических принципах проводят в Военной академии РВСН

ЦАМТО, 3 июня. Специалисты Военной академии РВСН им. Петра Великого занимаются исследованиями оружия на новых физических принципах, сообщил заместитель начальника академии по учебно-научной работе генерал-майор Роман Ногин.

"Одним из перспективных направлений, которым занимаются специалисты академии, является исследование оружия на новых физических принципах и использование его для возможной защиты. Этот вопрос постоянно находится в поле внимания", – сказал Р.Ногин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Новые физические принципы – условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. К оружию на таких принципах относится лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие, электромагнитные бомбы и т. д., сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.