Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

БМП-2

Боевая машина пехоты БМП-2 состоит на вооружении почти 40 лет. Ее можно назвать уникальной. Особенность в том, что со времен производства она практически не изменилась. Конечно, были определенные доработки, на проходившей ремонт технике заменяли ряд устройств и механизмов (например, радиостанции), но в целом эта все та же "двойка", что и в 1980 году.

На БМП-2 во время афганской войны усиливали защиту, но когда войска были выведены из Афганистана, дополнительную броню демонтировали.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Курганец-25"

Сравнение с зарубежными ровесниками - не в пользу нашей машины. В иностранных армиях БМП прошли несколько модернизаций, и сейчас это во многом уже совершенно другие машины.

Помнится, еще в первую чеченскую компанию на "танковом кладбище" в Червленной бойцы 81-го мотострелкового полка в разговорах отмечали "практически никакую защиту" этой техники, которую прозвали "братскими могилами пехоты". Действительно тогда потери были чудовищными. Чуть лучше ситуация была во время второй войны. Аналогично дело обстояло и в других войнах, где использовались эти машины.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Т-15

Предпринимаемые в настоящее время меры по улучшению характеристик БМП-2 не решают главной проблемы ее защищенности.

Кстати, в армиях НАТО сейчас приоритет в обновлении парка бронетехники отдан не основным боевым танкам, а БМП и бронетранспортерам. И, понятно почему: если экипаж танка - это три или четыре человека, то в БМП - около десятка, и защищены они должны быть не хуже, а может быть даже лучше.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Бумеранг"

Вот поэтому так важно скорейшее принятие на вооружение тяжелой БМП Т-15 и средних машин, созданных на платформе "Курганец-25" и "Бумеранг". В нынешних реалиях мы не можем воевать с большими потерями в живой силе. А новейшие отечественные машины позволят сохранить многие солдатские жизни.

Лев Романов