Кто победит? МиГ-35 сравнили с F-35

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

The National Interest назвало конкурента американского истребителя F-35. В издании призвали обратить внимание на российский МиГ-35, который значительно превосходит по огневой мощности своего предшественника МиГ-29.

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35. Об этом он написал в "The National Interest".

Автор материала отметил, что конструкторы отнесли этот самолет к "4" благодаря его уникальным техническим характеристикам.

Эпископос обратил внимание, что истребитель значительно превосходит своего предшественника МиГ-29 по огневой мощности благодаря тому, что имеет девять узлов подвески. Кроме того, воздушное судно оснастили усовершенствованным шасси и рамой повышенной прочности, отметил журналист.

"МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29", - проанализировал Марк Эпископос.

По его словам, конструкторское бюро "МиГ" стремится превратить аппарат "в многоцелевую машину, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика".

Кроме того, автор материала приводит цитату президента России Владимира Путина, который ранее на одной из кремлевских конференций отмечал многофункциональность истребителя МиГ-35, который "обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением".

Согласно словам главы российского государства, самолет "готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю". "Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать - "4", приближается к пятому поколению", - цитирует Эпископос в своем материале российского лидера.

В заключении статьи американский журналист называет этот самолет "кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта", который "является в России самым эффективным многоцелевым истребителем".

Однако автор отметил, что "трудно понять, в чем его революционность", если учитывать, что "МиГ-35 унаследовал от прежних вариантов множество существенных усовершенствований".

Ранее американский портал "Business Insider" посчитал, что стелс-истребитель F-35 является одним из самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США. Среди причин, по которым журналисты включили самолет в этот список, указывается дороговизна и проблемы с надежностью истребителя.

Сотрудники портала отметили, что во время испытаний оружия были замечены многочисленные технические и производственные проблемы самолета. Кроме того, как сообщал Пентагон после последней проверки, сохраняются проблемы с боеготовностью истребителя. По сообщениям СМИ, стоимость программы эксплуатации F-35 составляет почти $1,2 трлн.

В списке самых худших образцов разрабатываемого оружия, помимо F-35, указываются также эсминцы класса Zumwalt и корабли прибрежной зоны типа LCS. У первых, по мнению портала, есть проблемы с силовыми установками, бортовой электроникой и вооружением. У кораблей также есть ряд технических недостатков.

"Американские военные вместе со своими промышленными партнерами создают одни из самых лучших видов оружия в мире, однако программы по их производству редко работают так гладко, как предполагалось", - заявил американский портал.

Отметим, что ранее газета "Marine Corps Times" сообщала, что из-за столкновения истребителей с дикими птицами американская авиация терпит убытки. Так, во время одного из учений пилот истребителя F-35 после столкновения с птицей был вынужден посадить самолет. При этом, по данным СМИ, ущерб составил более $2 млн.

Между тем руководство авиабаз всячески пытается предотвратить подобные инциденты и минимизировать ущерб от них. Тем не менее, как передает издание, за 2018 год было зарегистрировано более 14,5 тысячи подобных столкновений, то есть около 40 происшествий в день. Поэтому в районах полигонов и аэропорт участились обстрелы птиц.

Несмотря на все недостатки истребителей пятого поколения F-35, их все равно покупают у американских производителей.

Так, 29 мая, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире "Польского радио", что Варшава рассчитывает ускорить сроки поставки американских самолетов.

По его словам, процедура займет несколько лет, однако власти следуют по намеченному пути и стремятся сократить требуемое время. Вооружение, как уточнил министр, закупят на основании соглашения с правительством США, "то есть будет обозначена максимальная цена, а потом мы [стороны] приступим к переговорам".

Ангелина Мильченко