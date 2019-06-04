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04.06.2019
Известия.ru

СМИ узнали об ультиматуме США к Евросоюзу из-за оборонного плана

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini

США выдвинули европейским странам ультиматум с требованием внести изменения в действующую оборонительную политику Евросоюза. Об этом написало испанское издание El Pais в воскресенье, 2 июня.

Отмечается, что Соединенные Штаты требуют, чтобы американские компании, занимающиеся разработками вооружения, участвовали в европейских проектах. Однако, по информации газеты, Брюссель возражает против этого из-за страха оказаться в "ловушке" американских норм экспорта.

В попавших в распоряжение газеты документах говорится, что представители администрации президента США Дональда Трампа провели встречу с делегацией европейского комитета по политике и безопасности. Американская сторона предупредила, что готова остаться один на один перед лицом врага, например в лице России, в случае дальнейшего следования своему плану в отличие от стран Европы.

По мнению Вашингтона, европейские нормы обороны с точки зрения интеллектуальной собственности, передачи технологий и контроля за экспортом слишком ограниченны, что может мешать разработке новых вооружений.

Завершающим моментом переговоров был ультиматум со стороны США: либо ЕС меняет свои слишком рестриктивные нормы, либо в случае военного конфликта оружейные индустрии стран будут работать отдельно друг от друга.

15 мая также стало известно, что США пригрозили экономическими и политическими последствиями Евросоюзу, если тот начнет разрабатывать собственные оборонные проекты, которые могли бы угрожать безопасности НАТО.

По мнению США, некоторые оборонительные планы ЕС угрожают десятилетним результатам интеграции совместных разработок в рамках НАТО, что может привести к соперничеству между ЕС и Североатлантическим альянсом.

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