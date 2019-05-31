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31.05.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон перекроет доступ России для запусков американских спутников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

В черный список включены Китай и ряд других стран. Уведомление об этом размещено управлением Пентагона, занимающегося вопросами закупок, на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В документе указано, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
Судан
США
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