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31.05.2019
ТАСС

Противолодочный корабль "Маршал Шапошников" вернется в состав ВМФ РФ в 2021-2022 году

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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В настоящее время корабль переоснащается современными комплексами вооружения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" пройдет модернизацию и вернется в состав флота в 2021-2022 году. Таким прогнозом поделился с журналистами начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"БПК проекта 1155 - это очень хороший мореходный корабль, в то время с хорошим вооружением, но сегодня время требует его модернизации. Модернизация уже начата, она идет полным ходом. Пилотный проект - это "Шапошников" на Тихоокеанском флоте ориентировочно после 2020 года, в 2021-2022 году он полностью будет модернизирован и вновь вступит в боевой состав ВМФ", - сказал Тряпичников.

По его словам, сейчас корабль переоснащается современными комплексами вооружения. "Я думаю, что время покажет, что на хорошей платформе, которая сбалансированная, с новым составом вооружения этот корабль будет и дальше выполнять свои задачи по предназначению", - сообщил Тряпичников.

Также, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли в дальнейшем начаться модернизация и других кораблей проекта 1155, он отметил, что вначале руководство ВМФ проанализирует результаты работ по "Маршалу Шапошникову". "Сначала посмотрим на "Шапошникова", но потихоньку идем на модернизацию всех кораблей, которые сегодня находятся на Северном и Тихоокеанском флотах", - сказал Тряпичников.

БПК "Маршал Шапошников" был построен в середине 1980-х годов. В 2013 году в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, в 2014 году в течение более чем четырех месяцев нес службу в Тихом и Индийском океанах. В настоящий момент проходит ремонт и модернизацию.

Водоизмещение кораблей проекта 1155 превышает 7 тыс. тонн, скорость полного хода достигает 32 узлов, а дальность плавания - 5 тыс. миль. Всего в 1980-х годах было построено свыше 10 таких кораблей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Проекты
2020-й год
пр. 1155
ТОФ
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