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31.05.2019
Военное обозрение

В ВСУ скоро появятся рекруты и солдаты, а также много разных сержантов

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Вооруженные силы Украины в скором времени перейдут на новые звания, которые применяются в армиях стран-членов НАТО. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" поддержан украинским парламентом в первом чтении.

Источник изображения: topwar.ru

В украинской армии будут проведены изменения, которые предусматривают, в том числе, приведение званий военнослужащих ВСУ в соответствие со званиями в вооруженных силах стран НАТО. Согласно заявлению первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, таким образом Украина "подтверждает курс на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение украинской армией совместимости с вооруженными силами стран НАТО".

Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений в шкалу армейских и корабельных воинских званий. Вместо принятой еще в Советской армии и имеющейся на сегодняшний день в российской и украинской армиях шкале званий от рядового до старшего прапорщика, предлагается принять новую с внесением некоторых изменений. Новые звания в ВСУ будут звучать так: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. В Военно-морских силах Украины также произойдут изменения: вместо мичманов появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Кроме того новым законопроектом определяется ряд обязанностей для новых должностей в ВСУ и ВМСУ, вносятся изменения в Устав внутренней службы и т.д. и т.л.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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