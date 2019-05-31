Войти
31.05.2019
ЦАМТО

ВВС Бразилии продали 9 устаревших истребителей "Мираж-2000B/C"

774
0
0
Mirage_2000-9
Истребитель Mirage 2000-9. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 30 мая. Военно-воздушным силам Бразилии удалось найти покупателя на девять истребителей "Мираж-2000B/C", которые были выведены из эксплуатации в 2013 году.

Как напоминает Scramble Magazine, 12 "Мираж-2000B/C" в 2006-2008 гг. были приобретены из наличия ВВС Франции в качестве временного решения до получения истребителей нового поколения (JAS-39 "Грипен").

Попытки продать девять оставшихся самолетов начались в 2016 году, однако безуспешно. В конце 2018 года общая стоимость лота на самолеты была снижена до 452 тыс. долл. (диапазон цен составлял от 7300 долл. за "Мираж-2000C" (б.н. 4944) и до почти 63000 долл. за "Мираж-2000B" (б.н. 4933)).

Благодаря снижению стоимости самолетов, в итоге их приобрела французская компания Procor (расположена близ Парижа), которая предоставляет услуги на рынке Aggressor Squadrons (имитация противника в учебных воздушных боях).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Франция
Продукция
Gripen NG
Mirage-2000
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.04.2014
«ВВС по карману». Как Tejas призван спасти Индию от Rafale?
20.12.2013
JAS-39 «Грипен» выбран победителем тендера на поставку новых истребителей ВВС Бразилии
09.07.2012
Бразилия вновь перенесла сроки выбора победителя тендера по программе F-X2
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
17.05.2011
Сказ о самолетном тендере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы