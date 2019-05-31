ВВС Бразилии продали 9 устаревших истребителей "Мираж-2000B/C"

ЦАМТО, 30 мая. Военно-воздушным силам Бразилии удалось найти покупателя на девять истребителей "Мираж-2000B/C", которые были выведены из эксплуатации в 2013 году.

Как напоминает Scramble Magazine, 12 "Мираж-2000B/C" в 2006-2008 гг. были приобретены из наличия ВВС Франции в качестве временного решения до получения истребителей нового поколения (JAS-39 "Грипен").

Попытки продать девять оставшихся самолетов начались в 2016 году, однако безуспешно. В конце 2018 года общая стоимость лота на самолеты была снижена до 452 тыс. долл. (диапазон цен составлял от 7300 долл. за "Мираж-2000C" (б.н. 4944) и до почти 63000 долл. за "Мираж-2000B" (б.н. 4933)).

Благодаря снижению стоимости самолетов, в итоге их приобрела французская компания Procor (расположена близ Парижа), которая предоставляет услуги на рынке Aggressor Squadrons (имитация противника в учебных воздушных боях).