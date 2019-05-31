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31.05.2019
ЦАМТО

Российско-японские отношения в военной области вносят весомый вклад в обеспечение безопасности в АТР

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Токио. Япония. Архивное фото
Токио. Япония. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 30 мая. Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии вносит серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая сегодня в Токио на российско-японских переговорах между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2".

По оценке Сергея Шойгу, "в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться".

Сергей Шойгу также сообщил, что ранее с главой военного ведомства Японии Такэси Ивая "он подробно обсудил состояние сотрудничества в военной сфере, стороны поделились оценками региональной ситуации".

"Разговор получился откровенным", – отметил Сергей Шойгу.

Он сказал, что рассчитывает на "плодотворные и содержательные дискуссии".

Министр обороны России поблагодарил японских партнеров "за прекрасную организацию" идущих в Токио консультаций.

В свою очередь, глава военного ведомства Японии Такэси Ивая подчеркнул, что во время встречи с Сергеем Шойгу "состоялся откровенный обмен мнениями по самым разным актуальным вопросам, в том числе таким, как оборонная политика, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Северной Кореи".

"По многим пунктам мы достигли понимания", – заявил Такэси Ивая.

По его словам, стороны договорились развивать диалог в области безопасности, а также продвигать организацию совместных учений военнослужащих двух стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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