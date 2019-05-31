Российско-японские отношения в военной области вносят весомый вклад в обеспечение безопасности в АТР
ЦАМТО, 30 мая. Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии вносит серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая сегодня в Токио на российско-японских переговорах между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2".
По оценке Сергея Шойгу, "в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться".
Сергей Шойгу также сообщил, что ранее с главой военного ведомства Японии Такэси Ивая "он подробно обсудил состояние сотрудничества в военной сфере, стороны поделились оценками региональной ситуации".
"Разговор получился откровенным", – отметил Сергей Шойгу.
Он сказал, что рассчитывает на "плодотворные и содержательные дискуссии".
Министр обороны России поблагодарил японских партнеров "за прекрасную организацию" идущих в Токио консультаций.
В свою очередь, глава военного ведомства Японии Такэси Ивая подчеркнул, что во время встречи с Сергеем Шойгу "состоялся откровенный обмен мнениями по самым разным актуальным вопросам, в том числе таким, как оборонная политика, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Северной Кореи".
"По многим пунктам мы достигли понимания", – заявил Такэси Ивая.
По его словам, стороны договорились развивать диалог в области безопасности, а также продвигать организацию совместных учений военнослужащих двух стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются