Россия и Япония договорились об укреплении связей в военно-морской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также рассказал о предложении "продолжить обмен визитами начальниками Генеральных штабов" обеих стран

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Москва и Токио намерены укреплять связи в военно-морской области. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2".

"Договорились укреплять связи в военно-морской области", - отметил он.

Глава военного ведомства добавил, что во время встречи прозвучало предложение "продолжить обмен визитами начальниками Генеральных штабов России и Японии".

Ранее в четверг Шойгу ознакомился с работой боевого командования сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака". Японские военные отмечают, что российский министр стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим этот орган управления, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования.