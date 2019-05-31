Верфь ASMAR в июне начнет стыковку блоков ледокола "Антарктика-1", строящегося для ВМС Чили

ЦАМТО, 30 мая. Чилийская государственная судостроительная компания Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) в июне планирует начать стыковку блоков исследовательского судна ледокольного класса "Антарктика-1" (Antartica I).

Как сообщает Infodefensa.com, планируемая стыковка первых блоков нового ледокола является важной вехой в проекте "Антарктика-1". В настоящее время построено пять из 33 модульных блоков, которые формируют корпус корабля.

Напомним, что в феврале 2016 года ASMAR заключила с принадлежащей Fincatieri канадской Vard Marine контракт на разработку проекта нового ледокола для ВМС Чили. Стоимость соглашения составила 4 млн. евро (4,4 млн. долл.). Официальный контракт стоимостью 217 млн. долл. на постройку корабля был подписан с чилийским флотом в ноябре 2017 года. В качестве базового варианта был выбран проект Vard 9 203.

Официальная церемония резки первой стали для постройки ледокола состоялась на предприятии ASMAR в Талькауано 16 августа 2018 года. Строительство несколько затянулось из-за обновления производственных мощностей судозавода в Талькауано. Согласно новому графику, судно должно быть спущено на воду в 2022 году.

ВМС Чили в ходе церемонии, состоявшейся 11 февраля 2019 года на военно-морской базе в Талькауано, сняли с вооружения единственный имевшийся в их боевом составе ледокол (AP46) "Альмиранте Оскар Виель Торо" (Almirante Oscar Viel Toro). По различным прогнозам, поставка нового ледокола может быть выполнена к антарктической кампании 2023-2024 гг. или к сезону 2024-2025 гг. Пока же ВМС Чили будут использовать транспортное судно AP-41 "Ахиллес" для проведения научных экспедиций. Доставку топлива на базы будет выполнять буксир ATF-67 "Лаутаро", а поддержку проводимых в районах Антарктики операций обеспечит патрульный корабль (OPV-83) "Маринеро Фуэнтеальба" (Marinero Fuentealba) класса "Пилото Пардо".

"Антарктика-1" сможет выполнять задачи по логистике, проводить поисково-спасательные операции, научные исследования, осуществлять пополнение баз и научных станций, которыми располагает Чили в Антарктиде.

Новый корабль, получивший наименование "Антарктика-1" (Antartica 1), будет соответствовать ледовому классу PC5, который предусматривает круглогодичную эксплуатацию в однолетних льдах толщиной до 1 м с включениями многолетнего льда, покрытого снегом толщиной до 20 см. Расчетная скорость в таких условиях составит три узла.

Судно будет иметь длину 111 м, ширину – 21 м и осадку – 7,2 м. Оно сможет эксплуатироваться при температуре до -30 град. С. Дальность плавания составит 14000 морских миль, автономность – 60 суток, максимальная скорость на чистой воде – 15 узлов.

Ледокол будет оснащен двумя двигателями мощностью 4700 кВт, полной линейкой движителей и гребных винтов, носовым подруливающим устройством, получит технологию динамического позиционирования SeaStream (DP) и систему автоматизации для оптимизации производительности двигателей General Electric Marine Solutions.

На корабле будет установлено оборудование, предназначенное для физических, химических, геологических, геофизических и океанографических исследований. На борту предусмотрено размещение 44 специалистов.

Судно также сможет выполнять поисковые и спасательные операции в случае морских, воздушных или наземных происшествий в Антарктике с использованием двух вертолетов и двух спасательных катеров (на судне будет оборудован лазарет с хирургическим отделением). Кроме того, "Антарктике-1" будет разрешено проводить инспекцию судов, добывающих морские ресурсы в районе Антарктики.