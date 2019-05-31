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31.05.2019
Известия.ru

Эксперт назвал причину обвинений США в адрес России по ядерным испытаниям

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Американцы стали нагнетать информационный фон для возможного непродления и выхода из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, рассказал "Известиям" эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

Так он прокомментировал заявление главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего, который допустил, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено.

Аналогичная ситуация была с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), процедуру выхода из которого Вашингтон начал 2 февраля.

"Мы уже видели, как США обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Сейчас они создают информационный фон, для того чтобы осуществить выход из СНВ-III", — сказал эксперт.

Выход из СНВ-III грозит новым витком гонки вооружений, добавил Блохин. По его словам, она затронет не только Россию и США, но и Китай. Также это грозит подрывом стратегической стабильности.

Сегодня мир между США и Россией основан на балансе сил, так называемом взаимном гарантированном ядерном уничтожении, отметил собеседник "Известий".

"Если это пропадает, то у одной стороны возникает иллюзия возможности безнаказанного удара по другой. Выход США из СНВ-III ударит по всей международной безопасности в целом", — заключил политолог.

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в связи с обвинениями США в адрес России подчеркнули, что не фиксировали ничего необычного.

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Китай
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Проекты
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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