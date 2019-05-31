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31.05.2019
ЦАМТО

В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: А. Карпулев / russianplanes.net

ЦАМТО, 30 мая. В России начали разрабатывать перспективную противокорабельную авиационную ракету, которой будет оснащаться, в том числе, истребитель пятого поколения Су-57.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения", – уточнил он в ходе посещения предприятия-участника кооперации по проекту – Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь" (г.Каменск-Уральский, Свердловская обл.).

Кроме того, в ближайшее время возможно заключение крупного контракта с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на закупку всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57, добавил А.Криворучко.

УПКБ "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активные головки самонаведения (ГСН) противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-воздух" для почти всех производимых в России боевых самолетов и вертолетов.

Одна из основных разработок бюро – ГСН для новейшей противокорабельной ракеты Х-35У, которой оснащаются береговые комплексы "Бал".

Кроме того, предприятие работает над созданием перспективной радиолокационной и навигационной аппаратуры для беспилотников и космических аппаратов, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
ПАК ФА
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
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Криворучко Алексей
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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