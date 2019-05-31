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31.05.2019
ЦАМТО

Около 80 ед. военной техники поступило в войска ЦВО с начала 2019 года

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 30 мая. Около 80 ед. военной техники поступило в текущем году на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"С начала 2019 года в соединения и воинские части округа поступило 11 самолетов, более 10 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", свыше 30 модернизированных БМП-2 и БТР 82А. Для оснащения соединений и воинских частей современными средствами связи поступили 12 образцов подвижных радиостанций, а также техника автомобильной и продовольственной служб. На усиление воздушного пространства Сибири поступила радиолокационная станция "Небо-У", предназначенная для обнаружения, измерения координат и сопровождения самолетов, крылатых и управляемых ракет на дальности до 600 км", – сообщил А.Лапин.

Ранее командующий сообщал, что в целом в 2019 году на вооружение ЦВО поступит более 700 ед. нового вооружения, что позволит увеличить боевой потенциал округа на 5,5 проц., сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Небо РЛК
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
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