Войти
31.05.2019
ТАСС

Истребители Су-57 получат на вооружение перспективную противокорабельную ракету

1040
0
+4
Х-35У
Х-35У.
Источник изображения: rg.ru

Разработкой активной головки самонаведения для ракеты занимается Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ /Свердловская область/, 30 мая. / ТАСС/. Россия разрабатывает перспективную противокорабельную ракету, которой будут оснащаться в том числе истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь".

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57", - сказал Криворучко.

По его словам, на "Детали" прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения в ближайшее время с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

Бюро "Деталь" (входит в КТРВ) изготавливает комплектующие, в том числе активных головок самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса "воздух - воздух", используемых практически всеми российскими боевыми самолетами и вертолетами. Кроме того, предприятие разрабатывает перспективную радиолокационную и навигационную аппаратуру, радиовысотомеры для беспилотников и космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
05.05.2014
Горизонты военного авиастроения
16.07.2013
Пресс-конференция НПО "Сатурн"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы