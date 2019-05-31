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31.05.2019
ТАСС

Авиагруппы "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты" покажут свое мастерство в небе Крыма

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Пилотажная группа "Русские Витязи"
Пилотажная группа "Русские Витязи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Маневры пройдут на полигоне Чауда

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Пилотажные группы ВКС России покажут возможности новейшей российской авиатехники на авиашоу "Авиамикс" и при закрытии всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2019" в Крыму", говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"Летчики пилотажных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты" выполнят свои воздушные программы в ходе розыгрыша тактического эпизода авиашоу "Авиамикс" (в рамках всеармейского конкурса "Авиадартс" - прим. ТАСС) 1 июня и на церемонии закрытия конкурса 8 июня",- говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что демонстрация летно-технических возможностей авиационной техники пилотажными группами пройдет 1 июня на полигоне Чауда под Феодосией, а закрытие конкурса состоится 8 июня в Севастополе на площади Нахимова.

Всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходит в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях принимают участие около 60 авиационных экипажей Воздушно-космических сил со всех военных округов и Северного флота. Для конкурса на Чауде созданы более 70 уникальных наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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