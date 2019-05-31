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31.05.2019
ТАСС

Эксперт: космонавты для полетов в дальний космос могут получить ботинки со стимуляторами

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

По словам ученого РАН Елены Фоминой, сейчас на МКС проводится эксперимент, в ходе которого ученые оценивают эффективность компенсатора опорной разгрузки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Космонавты в дальнем космосе, возможно, будут меньше заниматься спортом и больше носить профилактические костюмы и обувь. Об этом в интервью ТАСС рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор биологических наук Елена Фомина.

По ее словам, сейчас на Международной космической станции проводится эксперимент "Профилактика-2", в ходе которого ученые оценивают эффективность компенсатора опорной разгрузки (КОР). "Это ботинок, стельки которого стимулируют опорные зоны стоп в режиме ходьбы. В эксперименте вместо локомоторных тренирововок космонавты три дня используют ботинок. Если окажется, что работоспособность может поддерживаться с помощью КОРа, можно будет рекомендовать его и для полетов в дальний космос", - сказала Фомина.

Она также отметила, что, возможно, при полете к Марсу не будет интенсивных физических тренировок на протяжении всего полета. А поддержание работоспособности космонавтов будет обеспечиваться с помощью ношения профилактических костюмов и стимуляторов.

В настоящее время на борту МКС есть профилактические костюмы "Пингвин" и "Чибис", а также низкочастотный и высокочастотный электромиостимуляторы "Стимул" и "Тонус". Все эти средства относятся к пассивным средствам профилактики и используются космонавтами по желанию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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