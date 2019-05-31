Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Балтийском море на очередной этап испытаний

ЦАМТО, 30 мая. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный для ВМФ России на "Северной верфи", после пополнения запасов в Балтийске вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний, которые проводятся в полигонах Балтийского флота.

Экипаж корабля и сдаточная команда завода проверят функционирование главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения.

Ранее, в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний, были проверены системы энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля.

Экипаж корабля ранее прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ по современным программам обучения.

Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны – носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Данные корабли имеют водоизмещение 5000 т, длину – 135 м, ширину – 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, автономность – 30 суток, экипаж – около 200 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.