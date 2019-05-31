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31.05.2019
ТАСС

"Адмирал Макаров" в 2019 году впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

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Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 в месте постоянного базирования в Севастополе, 05.10.2018.
Источник изображения: Владимир Никифоров

Ранее фрегат участвовал в парадах в Санкт-Петербурге

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Макаров" в этом году впервые примет участие в торжествах, которые пройдут в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Черноморского флота.

"В военно-спортивном празднике, который пройдет в Севастополе в День Военно-морского флота, фрегат "Адмирал Макаров" примет участие впервые", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлые годы фрегат участвовал в парадах в Санкт-Петербурге.

"Адмирал Макаров" - третий представитель серии фрегатов проекта 11356. Он пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море.

Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой. Корабли способны нести палубный вертолет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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