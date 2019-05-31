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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Возможный выход Тегерана из СВПД и ДНЯО еще можно предотвратить - посол РФ в Иране

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Возможный выход Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вызовет у Москвы глубокое сожаление, однако негативный сценарий развития событий еще можно предотвратить, заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Безусловно, возможный выход Ирана из СВПД и ДНЯО вызовет у нас глубокое сожаление. На данном этапе мы продолжаем разъяснительную работу с иранцами, последовательно убеждаем их не отказываться от выполнения своих обязательств, как по ядерной сделке, так и по Дополнительному протоколу к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ, положения которого, кстати, Тегеран соблюдает на добровольной основе", - сообщил Джагарян.

При этом он отметил, что "если Иран все же примет решение о разрыве СВПД, то ответственность за развал этих международно признанных договоренностей целиком и полностью будет лежать на США, которые грубо нарушили взятые обязательства, вышли из СВПД и продолжают наращивать давление на Тегеран путем введения незаконных односторонних санкций".

Впрочем, по словам Джагаряна, "время для дипломатии еще остается".

"Вместе с партнерами по ядерной сделке продолжим добиваться того, чтобы развитие событий вокруг СВПД не пошло по негативному сценарию", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос издания, продолжит ли РФ вопреки угрозе санкций со стороны США, выполнять свои обязательства по модернизации АЭС вблизи иранского города Бушер, российский посол уточнил, что "на данный момент госкорпорация "Росатом" сотрудничает с Ираном, руководствуясь положениями ДНЯО, Устава МАГАТЭ и СВПД".

"Работа по конкретным проектам регулируется соглашениями и контрактами, заключенными с иранскими партнерами в строгом соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством России. Исходим из того, что неукоснительное выполнение контрактных обязательств - неотъемлемое условие международного сотрудничества в сфере ядерного нераспространения и ядерной безопасности", - сказал Джагарян.

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