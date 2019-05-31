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31.05.2019
Интерфакс-АВН

США не смогли привести доказательств нарушения Россией договора о запрещении ядерных испытаний - эксперты

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Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный удар
Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный удар.
Источник изображения: Global Look Press

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты, обвиняя Россию в возможных нарушениях ею условий Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не привели в пользу этих обвинений никаких доказательств, говорится в распространенном заявлении американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Она напоминает, что глава Разведывательного управления минобороны США генерал Роберт Эшли, выступая в Институте Хадсона, заявил, что "Россия, вероятно, не соблюдает установленный мораторий в части, касающейся стандарта "нулевой мощности" - ядерных зарядов малой мощности.

Позднее он под давлением со стороны журналистов, требовавших доказательств, был вынужден изменить формулировку, пояснив, что Россия располагает "потенциалом" для таких испытаний, который также есть у Китая и США.

"Он не сказал, что Россия проводила и проводит такие испытания", - говорится в заявлении Ассоциации. Она добавила, что "нет никаких публичных свидетельств, которые подкрепили бы обвинения России в проведении нелегальных испытаний, не привел фактов и генерал Эшли".

В заявлении напоминается, что Россия подписала и ратифицировала ДВЗЯИ, в то время как Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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