Войти
31.05.2019
Интерфакс-АВН

Обвинения России по СНВ-3 создают искаженную картину фактического положения - посольство России в США

786
0
0
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года.
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Россия отвергает обвинения США по Договору между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявляет в четверг Посольство России в США.

"Мы считаем необходимым указать на некоторые из вопиющих искажений фактов, которые вводят в заблуждение аудиторию и создают искаженную картину фактического положения дел", - говорится в заявлении, опубликованной на странице посольства России в США в Facebook.

Отмечается, что критики договора выявляют следующие "неудачи". Во-первых, что договор позволил России увеличить число боеголовок.

"Фактически, при новом СНВ Россия сократила свой ядерный арсенал. (...) Россия в настоящее время развернула 176 пусковых установок и 89 боеголовок ниже договорных пределов", - уточняется в заявлении.

Также дипломаты называют не соответствующими действительности заявления США о том, что система проверки договора неэффективна.

"Это заявление идет вразрез с заверениями многих официальных лиц США (включая генерала Джона Хайтена, командующего Стратегическим командованием США), что новый старт служит интересам национальной безопасности США именно потому, что его режим мониторинга обеспечивает прозрачность и понимание ядерных сил другой стороны", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отвергаются заявления США, что новые нестратегические ядерные вооружения не включены в СНВ-3.

"Вышеуказанные неверные толкования часто являются результатом затянувшегося перерыва в двустороннем диалоге по вопросам стратегической стабильности. Мы неоднократно призывали к его возобновлению откровенным и взаимовыгодным образом", - следует из заявления посольства России в США.

В рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, США и Россия договорились в течение семи лет сократить свои СНВ по развернутым МБР, БРПЛ и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) до 700 единиц, по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц, по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Как сообщил 26 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США, Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. В минувший вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Фомин Александр
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
02.05.2019
Ядерный арсенал США насчитывает около четырех тысяч боеголовок - эксперты
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
07.11.2017
Власть в РФ уверена, что наш ядерный потенциал превосходит американский
18.04.2017
Ядерное оружие: есть ли о чем договариваться с Америкой
01.03.2017
Замминистра обороны: США пока не предлагали пересмотреть договор СНВ-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы