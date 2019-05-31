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31.05.2019
Известия.ru

Пентагон оценил запасы нестратегических ядерных боеголовок у России

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Россия обладает примерно 2 тыс. нестратегических ядерных боезарядов, которые не попадают под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил 29 мая директор Разведывательного управления Пентагона генерал Роберт Эшли.

"Мы считаем, что десятки таких систем Россия уже развернула или еще разрабатывает. В их число входят баллистические ракеты меньшей дальности, крылатые ракеты наземного базирования, включая ракеты 9M729, которые, как считают США, нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также противокорабельные и противосубмаринные ракеты, торпеды и глубинные бомбы", — цитирует его ТАСС.

По словам Эшли, такие разработки якобы могут увеличить число стратегического ядерного оружия в России. При этом генерал признал, что Москва не нарушает СНВ.

В то же время он выразил опасения, что разработки Китая в ядерной сфере грозят в скором появлении у Пекина всех частей ядерной триады.

Ранее в среду Эшли заявил, что Россия тайком проводит маломощные ядерные испытания.

В Совете Федерации такие заявления назвали свидетельством того, что Вашингтон сам собирается нарушить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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