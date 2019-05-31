Пожар в Киеве на переоборудуемом для ВМС Украины среднем разведывательном корабле

Как сообщили украинские СМИ, 29 мая 2019 года на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") произошел пожар на переоборудуемом там из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ среднем разведывательном корабле для ВМС Украины (название пока не присвоено), только 23 апреля спущенном на воду.

Пожар на находящемся на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") переоборудуемом из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ среднем разведывательном корабле для ВМС Украины. Киев, 29.05.2019 (с) www.facebook.com

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения Киева установили, что огонь охватил трюм в пришвартованном корабле на площади 100 квадратных метров. Не теряя времени спасатели сразу же приступили к тушению пожара. К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной возникновения пожара на судне называют сварочные работы.

Пожар на находящемся на Киевском судостроительном заводе ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (бывший "Ленинская Кузница") переоборудуемом из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ среднем разведывательном корабле для ВМС Украины. Киев, 29.05.2019 (с) Kiev.ua

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