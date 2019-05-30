Оборонный потенциал Ирана не может быть предметом торга - Хаменеи

Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

В Тегеране не считают переговоры с США желательными

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Иран не намерен обсуждать свой потенциал в сфере обороны, заявил в среду руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

"Переговоры по этой теме предполагают торг; то есть они (противники Ирана - ИФ) имеют намерения, чтобы мы отказались от наших возможностей в сфере обороны. Мы не будем вести переговоров о нашем оборонном потенциале", - написал она на странице в Twitter.

"Между представителями исполнительной власти существует консенсус по поводу того, что переговоры с США абсолютно нежелательны. Администрация (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы существенно не отличается от (нынешней администрации - ИФ), у них только разная наружность. США нас не обманут", - пояснил Хаменеи.

Он отметил, что США оказывают давление на противника, пока он не запросит у Вашингтона переговоров.

Хаменеи отметил, что на фоне давления США он приветствует решение Высшего совета национальной безопасности Ирана частично отказаться от соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он добавил, что Иран "будет использовать позднее и другие средства".

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение их части обязательств. В противном случае Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.