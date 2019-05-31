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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Второй в 2019 году выход в открытый космос могут провести российские космонавты Скрипочка и Скворцов

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Снимок космонавта Сергея Рязанского
Планета Земля - снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Российским космонавтам Александру Скворцову и Олегу Скрипочке, которым предстоит полететь в космос летом и осенью этого года, возможно, придется выйти в конце года в открытый космос, сообщил космонавт Антон Шкаплеров в ходе организованной "Роскосмосом" трансляции выхода за пределы МКС российских космонавтов.

"Это первый выход в этом году, возможно, еще один выход и в декабре будет", - сказал Шкаплеров, находящийся в Центре управления полетами.

В среду вечером космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в космос для проведения работ в рамках программы обслуживания МКС и научной программы полета.

Кононенко, работающий на МКС с декабря, вернется на Землю с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн 25 июня, а Овчинин, прилетевший в марте с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук, покинет станцию 3 октября вместе с Хейгом, Кук останется на орбите до весны 2020 года.

Россиян сменят Скворцов, который 20 июля должен отправиться в космос итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом, и Скрипочка. Он прибудет на МКС 25 сентября с первым астронавтом Объединенных Арабских Эмиратов Хаззой аль-Мансури и американкой Джессикой Миер.

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