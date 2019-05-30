Правительство вносит на ратификацию в Думу соглашение с Китаем по применению навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях, подписанное в Пекине 7 ноября прошлого года, подписано Дмитрием Медведевым.

"Одобрить Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях, подписанное в Пекине 7 ноября 2018 г", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России в среду.

Сообщается, что в Госдуму будет внесен проект федерального закона о ратификации соглашения. При рассмотрении законопроекта представлять правительство будет глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что подготовлен проект указа президента РФ о ратификации российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях.

В марте проект указа был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Само соглашение было подписано в ноябре 2018 года в Пекине в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Документ предполагает создание организационной и правовой основ для взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации.

После ратификации соглашения, на территориях России и Китая появятся измерительные станции обеих систем, что позволит им работать на территории РФ и КНР. Документ также предполагает сотрудничество в разработке и производстве гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также в разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.