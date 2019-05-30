Valkyrie и Skyborg вскоре могут дать F-35 полное превосходство над российскими и китайскими истребителями

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.

Использование новой тактической концепции с участием беспилотных ведомых Valkyrie позволит летчикам оставаться в почти полной безопасности вплоть до момента пуска ракет по воздушным целям.

Американский истребитель пятого поколения имеет одну из самых мощных бортовых радиолокационных станций в мире, однако ее работа может демаскировать самолет, для которого невидимость — главное преимущество.

Решением может стать концепция беспилотных ведомых, озвученная ранее. В рамках нее один пилотируемый истребитель может получать данные от нескольких БПЛА, летящих впереди. Если раньше это было всего лишь смелой идеей, то сейчас стало известно, что нечто подобное американцы смогут реализовать уже в ближайшие годы.

О возможности скорого применения беспилотных ведомых официально сообщили ВВС США. Как стало известно, ведомство активно изучает, как можно наиболее эффективно управлять беспилотными летательными аппаратами, действующими в связке с F-35A и F-15EX. В рамках программы намерены использовать систему искусственного интеллекта Skyborg и новый беспилотник XQ-58A Valkyrie.

Как пишет Popular Mechanics, будущие версии F-35A и F-15EX могут быть оснащены аппаратным и программным обеспечением для управления несколькими полуавтономными дронами. Беспилотники будут сопровождать самолеты в бою, летя впереди с включенными радарами для обнаружения самолетов противника. Тем временем пилотируемые истребители будут работать с выключенными радарами, получая данные от БПЛА. Как только дроны обнаружат вражескую цель, пилоты смогут запустить ракеты.

F-35A, F-15EX и XQ-58A. Источник: ©Defense News

Дрон XQ-58A Valkyrie разработала компания Kratos Defense: одной из его главных особенностей станет относительно небольшая — на фоне пилотируемых истребителей — цена. Потеря одного XQ-58A не будет слишком чувствительной.

Skyborg — многофункциональная система искусственного интеллекта. Ее можно использовать как для помощи пилоту-человеку в управлении своим самолетом, так и в качестве системы управления дроном, подобным XQ-58, в бою.

БЛА XQ-58A Valkyrie. Источник: https://www.youtube.com/

Напомним, одной из самых интересных авиационных новостей последних недель стала публикация фото нового российского БПЛА «Охотник», наглядно демонстрирующее большие размеры летательного аппарата. Желающие также могут ознакомиться с другими снимками перспективного БПЛА, опубликованными ранее.

Отметим, что американские эксперты рассматривают российский БПЛА в качестве аналога дрона Northrop Grumman X-47B.

Илья Ведмеденко