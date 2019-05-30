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30.05.2019
ТАСС

Более 20 жилых домов для военных будут построены до конца года в Чечне

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Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Все квартиры будут оборудованы террасами

ШАЛИ /Чеченская Республика/, 29 мая. /ТАСС/. Более 20 жилых домов на 600 квартир будут построены до конца года в военных гарнизонах, дислоцированных в населенных пунктах Шали и Борзой в Чечне. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения воинских частей в республике.

"До конца текущего года в военных гарнизонах в населенных пунктах Шали и Борзой в Чеченской Республике будет построено 24 быстровозводимых жилых дома [на] 600 квартир для военнослужащих. Дома будут возведены по уникальной технологии, которая позволяет в рекордный срок построить комфортное и безопасное жилье", - сказал Иванов, добавив, что принципиально новый проект здания применяется в Вооруженных силах РФ впервые.

Сегодня он также утвердил план застройки новых городков.

По информации военного ведомства, основной задачей при проектировании было создать мобильную пространственную конструкцию, которая легко монтируется и заполняется контейнерами с внутренней чистовой отделкой, коммуникациями, полностью готовыми к комфортному проживанию.

В ходе строительства домов будет выполнено панорамное остекление, все квартиры оборудованы открытыми террасами. Данный проект разработан для регионов с высокой сейсмической активностью и способен выдержать землетрясения до 9 баллов. Кроме того, блочно-модульная конструкция позволяет при необходимости в кратчайшее время разобрать дом и перевезти на новое место, к примеру, при передислокации войск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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