Глава Минобороны Армении и глава "Рособоронэкспорта" обсудили поставки российских вооружений
Военнослужащий ВС Армении.
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Ереван. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду пресс-служба армянского военного ведомства.
Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.
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