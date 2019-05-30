Глава Минобороны Армении и глава "Рособоронэкспорта" обсудили поставки российских вооружений

Ереван. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Процесс поставок российского вооружения обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На встрече обсуждены процесс приобретения продукции военного назначения за счет выданного Россией Армении экспортного кредита и в рамках других межгосударственных договоров", - сообщает в среду пресс-служба армянского военного ведомства.

Стороны обменялись мнениями по вопросам закупки и поставок вооружения, военной техники и военно-технических средств, а также модернизации вооружения, находящегося в арсенале ВС Армении, говорится в сообщении.