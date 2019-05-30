Boeing и Lockheed Martin примут участие в тендере на поставку тяжелых транспортных вертолетов STH ВС Германии

ЦАМТО, 29 мая. Boeing и Lockheed Martin представили официальные ответы в рамках тендера на поставку новых тяжелых транспортных вертолетов STH (Schwere Transporthubschrauber) ВС Германии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, две компании, участвующие в конкурсе, целью которого является замена 80 состоящих на вооружении CH-53G/GS/GA/GE, объявили в конце мая, что направили ответы на тендерные документы, опубликованные Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии в феврале 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года оборонное ведомство ФРГ одобрило программу закупки от 40 до 60 новых тяжелых транспортных вертолетов для замены 66 состоящих на вооружении CH-53G производства VFW-Sikorsky. Единственными платформами, которые рассматривались ВС Германии, являлись CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Кинг Сталлион" компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin). Российский Ми-26Т также соответствует техническим требованиям ВС Германии, но его выбор невозможен по политическим мотивам.

BAAINBw в январе 2018 года опубликовало пресс-релиз, в котором проинформировало претендентов о предстоящей процедуре закупки вертолетов STH. Первоначально предполагалось начать проект в мае, а затем в декабре 2018 года. Однако в августе 2018 года МО Германии объявило, что тендер будет отложен в связи с неопределенностью с финансированием.

В конце февраля 2019 года BAAINBw возобновило программу, опубликовав приглашение потенциальным претендентам представить заявки на участие к 27 мая. Как сообщалось ранее, отобрать участников торгов и отправить им подробные технические требования планируется до 24 июня 2019 года. Предполагается, что в рамках программы будет приобретено от 44 до 60 новых вертолетов. Ожидается, что контракт будет подписан до 2021 года, а поставки будут осуществлены в 2023-2031 гг. Вертолеты должны будут пройти приемочные испытания, чтобы получить сертификат Бундесвера для выполнения авиационных операций в соответствии со стандартом ZDv A-1525. Снятие с вооружения ВС Германии вертолетов CH-53 запланировано на 2025 год.

Заказчик предполагает, что продолжительность программы STH, начиная с подписания контракта вместе с периодом эксплуатации, составит 504 месяца, то есть 42 года. Предполагаемый бюджет покупки составляет 5,6 млрд. евро. Контракт также будет включать техническую поддержку, обучение пилотов и технического персонала. Новые вертолеты будут поставлены 64-й вертолетной эскадрилье (Hubschraubergeschwader 64, HSG 64), на вооружении которой состоят CH-53GA/GE/GS.

Министерство обороны Германии ожидает, что предприятия национальной аэрокосмической промышленности примут активное участие в программе STH. На берлинском авиасалоне ILA в апреле 2018 года Boeing и Sikorsky объявили, что каждая определила около 10 немецких компаний в качестве партнеров. В "команду" Boeing входят Aero Bildung, CAE, Aircraft Philipp, Cotesa Composites, Honeywell, Rolls-Royce, Diehl Defense, Liebherr, Reiser и Rockwell Collins. В команду Sikorsky вошли Rheinmetall, MTU, ZFL, Autoflug, Hydro, Rockwell Collins, Jenoptik, Hensoldt, Liebherr и Rohde & Schwarz.