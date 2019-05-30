Проекты перспективных авианосца и десантного корабля для ВМФ РФ покажут на "Армии-2019"

В Крыловском государственном научном центре добавили, что проект эсминца "Лидер" после модификации может быть адаптирован под создание крейсера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (ГНЦ) планирует представить на форуме "Армия-2019" проекты неатомного авианосца водоизмещением до 70 тыс. тонн, десантного корабля и эсминца "Лидер". Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора центра Валерий Поляков.

"На "Армии-2019" будем демонстрировать три модели - неатомный авианосец до 70 тыс. тонн, в котором будут предусмотрены наиболее эффективные стартовые позиции, чтобы увеличить интенсивность [запуска самолетов], десантный корабль водоизмещением в районе 25-27 тыс. тонн, эсминец "Лидер", - рассказал Поляков.

Он также подтвердил, что проект эсминца "Лидер" после модификации может быть адаптирован под создание крейсера.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.