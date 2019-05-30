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30.05.2019
Интерфакс-АВН

У Ирана нет причин выходить из СВПД, кроме как ради разработки ядерного оружия - Болтон

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Ирану нет смысла выходить из СВПД, кроме как для возобновления работы над ядерным оружием, заявил в среду советник президента США Дзжон Болтон.

По сообщению агентства Associated Press, заверил, что "нет других причин". При этом, как напоминает агентство, США сами год назад вышли из соглашения с Ираном по атому, посчитав его недостаточно жестким по отношению к Тегерану и его ядерной программе.

Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
ОАЭ
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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