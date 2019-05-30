У Ирана нет причин выходить из СВПД, кроме как ради разработки ядерного оружия - Болтон
Джон Болтон.
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Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Ирану нет смысла выходить из СВПД, кроме как для возобновления работы над ядерным оружием, заявил в среду советник президента США Дзжон Болтон.
По сообщению агентства Associated Press, заверил, что "нет других причин". При этом, как напоминает агентство, США сами год назад вышли из соглашения с Ираном по атому, посчитав его недостаточно жестким по отношению к Тегерану и его ядерной программе.
Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ.
8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.
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