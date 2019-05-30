В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по ЗРС С-400

ЦАМТО, 29 мая. Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.

Как напоминает агентство, ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключить Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских систем С-400.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать "допущения".

"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами", – добавил Х.Акар.

На прошлой неделе официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Турцию столкнется с "очень негативными" последствиями, если не откажется от покупки С-400. По ее словам, поставки российских комплексов повлияют на оборонные контакты НАТО и Турции, отмечает агентство.