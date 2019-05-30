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30.05.2019
ЦАМТО

На Тихоокеанском флоте с начала года сформировано четыре экипажа новых боевых кораблей и судов обеспечения

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Катер проекта "Грачонок"
Катер проекта "Грачонок".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. С начала текущего года на Тихоокеанском флоте сформировано четыре экипажа для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота.

В частности, укомплектованы экипажи двух противодиверсионных катеров "Грачонок", современного морского буксира "Андрей Степанов". В стадии завершения – формирование экипажа фрегата "Адмирал Шапошников", на котором ведется ремонт с модернизацией.

В ближайшей перспективе начнется подбор личного состава для службы на новейшем тральщике – пятом по счету корабле проекта 12700 "Александрит" – "Яков Баляев" и корвете "Алдар Цыденжапов". Также в планах формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок, строительство которых ведется специально для Тихоокеанского флота.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отметил, что в текущем году планируется укомплектовать экипажами более 10 новых кораблей и судов, находящихся на различной стадии строительства. На новых боевых кораблях будут проходить службу только военнослужащие по контракту, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Проекты
21980 Грачонок
пр. 12700
ТОФ
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