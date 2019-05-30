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30.05.2019
Военное обозрение

Тайвань провёл имитацию ответа на возможный китайский удар по аэродромам

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Некоторые эксперты, в том числе российские, считают, что высадка китайских войск на Тайвань будет вполне выполнимой задачей для НОАК.

Источник изображения: https://www.defensenews.com

Данные заключения, в частности, основываются на предположении, что ракетно-бомбовым и артиллерийским огнем НОАК уничтожит места дислокации авиации, что даст возможность господствовать в воздухе. Далее последует очередь морского десанта.

Однако всё не так просто.

Тайваньские ВВС во вторник осуществили групповую посадку боевых самолетов на обычное оживленное шоссе. Целью учения, которое проводится уже не первый год, является имитация ответа на удар по аэродромам. Тем самым, местные военные и власти пытаются донести до Пекина, китайскому огню и десанту будет противостоять обширная сеть качественных дорог.

Среди развернутых в ходе маневров самолетов были истребители F-16, "Мираж 2000" и IDF (AIDC F-CK-1 "Цзинго", местного производства), а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2K "Хокай". Именно эти самолёты, как планируется, смогут использовать шоссе в качестве ВПП в случае китайского удара по аэродромам Тайваня.

Данное учение стало дебютом первого F-16, модернизированного до конфигурации "V". Как утверждается, он существенно нарастил свои боевые возможности, в частности за счёт установки современного радара. ВВС Тайваня потратят примерно $ 4,21 млрд на модернизацию 144 существующих F-16A/B до версии F-16V в рамках проекта "Возрождение Феникса".

Источник изображения: https://www.defensenews.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Продукция
F-16
Цзинго
Проекты
Военные учения
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