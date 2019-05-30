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30.05.2019
ТАСС

Макет человека отправят в первый полет на российской капсуле для космического туризма

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Павел Пушкин
Павел Пушкин.
Источник изображения: © Павел Пушкин/facebook.com

Гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин отметил, что аппаратура на борту позволит проверить перегрузки, ударные нагрузки и тепло-влажностный режим

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания "КосмоКурс", развивающая в России частный космический туризм, отправит в первый автономный полет возвращаемой капсулы от одного до шести манекенов и оснастит аппарат датчиками. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор компании Павел Пушкин.

"Будут датчики стоять по аппарату и макет человека, может быть, их будет шесть", - сказал Пушкин. Он пояснил, что аппаратура на борту позволит проверить "перегрузки, ударные нагрузки, тепло-влажностный режим и прочее".

Также компания готова во время испытаний возвращаемой капсулы запустить в космос робота или животных. "У нас обширная программа летных испытаний, в рамках которых параллельно можно провести много исследований. В частности, мы готовы пойти навстречу и запустить на нашей капсуле робота или даже животных, если у кого-то возникнет такое желание", - сказал Пушкин.

Как уточнил Пушкин, возвращаемую капсулу, как и ракету, планируется производить на заводе в Подмосковье. Ее первый автономный полет запланирован на 2023 год.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Подготовка к нему будет занимать один день. Первый пилотируемый полет планируется на 2025 год.

Ранее генеральный директор "КосмоКурса" сообщил ТАСС, что организация подписала соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания первого в РФ частного космодрома. Соответствующие документы были направлены в Роскосмос для согласования. При этом в госкорпорации позже рассказали ТАСС, что анализом аванпроекта займется ЦНИИмаш.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
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