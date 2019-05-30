Российские члены экипажа МКС выполнят единственный в этом году выход в открытый космос

Олег Кононенко с Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос.

Космонавты пробудут за бортом станции примерно шесть часов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин 29 мая совершат выход в открытый космос. Он продлится около шести часов, члены экипажа МКС покинут стыковочный отсек-модуль "Пирс" в 18:50 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса). Кононенко и Овчинин посвятят свою внекорабельную деятельность 85-летию Алексея Леонова (30 мая), который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

"Программа работ предполагает пребывание космонавтов за бортом станции в течение примерно шести часов", - отметили в ЦНИИмаш.

Космонавты будут работать за бортом МКС в скафандрах "Орлан-МКС".

Как сообщалось ранее, это будет единственный в этом году выход в открытый космос по российской программе.

Задачи выхода

Кононенко и Овчинин возьмут пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки, очистят иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск" и выполнят другие работы, в том числе по снятию оборудования. В частности, они снимут две панели космического эксперимента "Выносливость", в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы.

Им также предстоит демонтировать устройства-экспонаты с микроорганизмами на модуле МКС "Поиск" и взять пробы-мазки в рамках эксперимента "Тест". Позже образцы вернут на Землю. Цель эксперимента - выяснить, как долго сохраняется жизнеспособность микроорганизмов в условиях открытого космоса, это поможет узнать больше об их происхождении.

Кроме того, космонавты выполнят монтаж поручня-перехода, соединяющего малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) и функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря". Эта операция позволит космонавтам быстрее передвигаться за бортом МКС между этими модулями. Также они демонтируют адаптер с макетами датчиков с поручня МИМ-2. Это необходимо для обеспечения полетного ресурса пилотируемых кораблей "Союз МС" в 370 суток.

Овчинин и Кононенко во время работ в открытом космосе снимут полотенце с одного из поручней и проведут его химический анализ.

Также они отключат кабели и демонтируют измерительные блоки в рамках космического эксперимента "Обстановка", затем утилизируют эти блоки, выбросив их в открытый космос. Эксперимент "Обстановка" предназначен для исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой.