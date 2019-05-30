Сирийские события корректируют рассчитанный на многие годы план ВТС России и Таджикистана - Шойгу "Интерфаксу"

Душанбе/Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Москвы и Душанбе рассчитано на длительную перспективу, планы этого взаимодействия корректируются с учётом меняющихся реалий, включая события в Сирии, заявил "Интерфаксу" в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"Много вопросов по военно-технической помощи, по перевооружению армии республики. У нас большой план, рассчитанный на многие годы. Мы идём, выполняя этот план, естественно - с определёнными корректировками, которые вносят, а том числе и сирийские события", - сказал Шойгу, комментируя по просьбе агентства итоги своего визита в Таджикистан.

При этом министр подчеркнул масштабы и многоплановость взаимодействия России и Таджикистана по военной линии и проблематике ВТС.

"У нас много всего и по линии военного сотрудничества, и по линии ВТС. Большой план совместных учений, включая многосторонние манёвры в рамках ОДКБ, ШОС, масштабные антитеррористические мероприятия", - сказал Шойгу.

Он убеждён, что сегодня у России и Таджикистана гораздо больше объединяющих начал, нежели разъединяющих.

"Конечно же, интеграционных процессов больше. Гораздо больше того, что нас сегодня объединяет, чем разъединяет", - констатировал министр, отвечая на соответствующий вопрос.