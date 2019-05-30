Единство интересов и общее оборонное пространство лежит в основе военного сотрудничества Москвы и Душанбе - Шойгу "Интерфаксу"

Душанбе/Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Основу военного сотрудничества России и Таджикистана, активного взаимодействия в военно-технической сфере составляют единство интересов и общее прошлое, включая сложнейший период конца прошлого века, заявил "Интерфаксу" в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги переговоров с президентом республики Эмомали Рахмоном.

"В нынешних условиях Россия и Таджикистан последовательно реализует совместные планы с Таджикистаном по сохранению стабильности в Центрально-азиатском регионе. Наше военное сотрудничество успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в рамках коалиционного военного строительства осуществляется совместное планирование применения объединённой группировки войск, отрабатываются вопросы их практического взаимодействия.

"Безусловно, повышенное внимание уделяется обеспечению функционирования на территории республики 201-й российской военной базы и укреплению её боевого потенциала", - сказал Шойгу.

По его оценке, "основу военного сотрудничества России и Таджикистана, активного взаимодействия в военно-технической сфере составляют единство интересов, общее оборонное пространство и совместное прошлое, включая сложнейший период конца прошлого века".

Отвечая на вопросы агентства, министр отметил, что у него давние и доверительные отношения с президентом Таджикистана.

"У нас с Эмомали Шариповичем, - сказал Шойгу, - длительная история по-настоящему тёплых и уважительных взаимоотношений ещё по прошлым местам моей трудовой биографии. Ну и, конечно, у нас с ним есть особые личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече, и тогда президент говорит мне и всем, кто рядом: "Вы нас понимаете как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов". Но это такая отдельная история".

Он также отметил, что переговоры шли на русском языке.

"Говорили, естественно, на русском языке. Мы давно знакомы лично", - подчеркнул министр.