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28.05.2019
Интерфакс-АВН

В Крыму и на Керченской переправе сохраняются угрозы диверсий со стороны украинских спецслужб и экстремистов - начальник Погранслужбы ФСБ

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Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе.
Источник изображения: © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В районе Крыма сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих полуостров, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что Погранслужба ФСБ отслеживает обстановку на границе с Украиной, и готово "к различным сценариям ее развития".

По словам Кулишова, несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски провокаций, аналогичных той, которая произошла в районе Керчи в ноябре прошлого года, когда задержанными за незаконное пересечение границы оказались 24 украинских моряка, сохраняются.

"Новое руководство (Украины - ИФ) не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ", - отметил начальник Погранслужбы ФСБ.

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Россия
Украина
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