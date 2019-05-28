The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит

На Западе не перестают звучать сумасбродные обвинения в адрес России в разработке "захватнических планов". К пропагандистским "клюквам" подключают исследовательские институты, публикующие страшные сценарии противостояния НАТО и России в Европе. В конечном счете, все вновь сводится к обращению к США не выходить из альянса. Ведь без армии США НАТО не способна противостоять России.

Может ли такое произойти?

Международный институт стратегических исследований (International Institute of Strategic Studies) проанализировал несколько вероятных сценариев, в которых альянсу НАТО (включая Канаду) придется противостоять России в отсутствие поддержки со стороны США.

Согласно одному из этих сценариев, события которого разворачиваются в 2021 году, Россия оккупирует Литву, а также часть территорий Польши, граничащих с Калининградской областью. Поскольку Литва и Польша - это члены НАТО, альянс обращается к Статье 5, согласно которой нападение на одного члена альянса трактуется как нападение на всех его членов. НАТО готовит свои войска - за вычетом американских солдат и техники - которые должны вытеснить Россию с оккупированных ей территорий.

Однако в ходе этой наступательной операции - под кодовым названием "Восточный щит/Восточный штурм" - альянс НАТО столкнется с несколькими серьезными проблемами. Проще говоря, альянс попросту не сможет собрать достаточно многочисленные войска и обеспечить им адекватную поддержку.

В настоящее время в распоряжении НАТО есть силы первоочередного задействования, численность которых примерно равна численности дивизии. Кроме того, у альянса есть планы по отправке в Европу дополнительных батальонов. Однако "этих подразделений будет недостаточно для того, чтобы получить войско такого размера, который требуется для реализации этого сценария", - пишут авторы исследования.

К примеру, чтобы противостоять российским войскам, имеющим в своем распоряжении множество танков, силам реагирования НАТО необходимо будет иметь в своем составе тяжелые бригады, укомплектованные современными танками и боевыми машинами пехоты. Чтобы достичь соотношения сил и средств в два к одному, необходимого для нанесения поражения русским, потребуется четыре таких корпуса.

Между тем, согласно сценарию вторжения в Прибалтику, в отсутствие американских солдат и с учетом того, что польская армия понесет тяжелые потери, "у оставшихся европейских членов НАТО и Канады в распоряжении будет всего около 20 бригад, отвечающих этим критериям", - говорится в докладе Международного института стратегических исследований.

"Примерно треть из них представляют собой формирования, укомплектованные более легкими бронемашинами. Если предположить, что в среднем около 50% этих формирований можно будет развернуть в течение 90 дней, совокупные силы в распоряжении НАТО будут эквиваленты всего одному корпусу. Кроме того, в настоящее время у альянса недостаточное количество современной артиллерии, в первую очередь систем дальнего действия. Таким образом, существенное увеличение количества средств этих двух категорий будет необходимым условием для адекватного выполнения этого требования - посредством некоторой комбинации увеличения численности контингента, повышения степени укомплектованности существующих европейских тяжелых бригад и существенного повышения уровня боеготовности".

Этим сухопутным силам придется защищаться от российских авиаударов, пока с помощью своего огромного арсенала баллистических и крылатых ракет Москва будет наносить удары по военно-воздушным базам и базам снабжения НАТО. "Ограниченного количества уже имеющихся в распоряжении средств ПВО дальнего действия будет достаточно только для того, чтобы защитить военно-воздушные базы НАТО непосредственно у линии фронта, однако их не хватит для того, чтобы защитить сухопутный компонент или ключевые объекты военной инфраструктуры, такие как тыловые командные пункты и пункты снабжения", - говорится в исследовании.

Корабли НАТО тоже столкнутся с трудностями в процессе проведения операций в ограниченном пространстве Балтийского, Черного и Средиземного морей. У НАТО нет достаточного количества беспилотников и разведывательных систем, а у многих стран альянса боеприпасов хватит всего на несколько дней боевых действий - в первую очередь это касается запасов управляемых авиабомб (которые альянс НАТО потратил во время авиаударов в Ливии в 2011 году).

Ситуация осложняется еще и тем, что расходы на закупку оборудования и военный контингент, необходимых для отражения наступления России на Прибалтику, могут составить 357 миллиардов долларов. С учетом финансовой стороны европейского НАТО основной вопрос заключается в том, насколько незаменимыми являются Соединенные Штаты в этом альянсе.

В некоторых аспектах европейские члены НАТО способны задействовать свои собственные ресурсы, но в других они нуждаются в помощи США. "Заменить некоторые силы и средства, предоставляемые США, такие как материально-техническое и тыловое обеспечение сухопутных сил, будет относительно просто, хотя и недешево, - говорится в исследовании. - Однако США обладают такими силами и средствами, заменить которые европейцам будет крайне трудно".

Майкл Пек (Michael Peck)