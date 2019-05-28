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28.05.2019
Интерфакс-АВН

Украина провела успешные огневые испытания нового берегового противокорабельного комплекса с ПКР "Нептун"

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противокорабельный комплекс "Нептун"
противокорабельный комплекс "Нептун".
Источник изображения: topwar.ru

Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Украине на военном полигоне в Одесской области прошли успешные огневые испытания нового берегового противокорабельного комплекса с крылатой ракетой (КР) "Нептун" дальностью 300 км разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГККБ "Луч".

Как сообщает в понедельник пресс-служба госконцерна, в ходе стрельб нового РК-360МЦ "Нептун" проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию КР Р-360, направленных на существенное повышение эффективности вооружения.

Как уточняют в госконцерне, Р-360 оснащена новой головкой самонаведения, позволяющей захватывать цель в условиях сложного маневрирования, а также новым стартовым двигателем, обеспечивающим более активное выведение КР на маршевый участок полета. Новые крылья и рули КР увеличенной площади обеспечивают повышенную управляемость и маневренность Р-360.

В рамках проведенных нововведений разработчиком заменена часть электронных и цифровых систем КР, обеспечивающих ее работу в сложных условиях. В их числе в "Укроборонпроме" выделяют новый радиовысотомер, обеспечивающий снижение высоты полета Р-360. "Этот параметр является одним из важнейших: чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью", - уточняет пресс-служба, акцентируя: "Это значительно сокращает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата". Также заменены составные части системы навигации КР, обеспечивающие ее работу даже в условиях мощного использования противником средств РЭБ.

Как подчеркивают в "Укроборонпроме", новая КР может обходить зоны ПВО противника и уничтожать цель в тылу врага неожиданным ударом.

В отраслевой кооперации по созданию КР "Нептун" приняли участие предприятия кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома": ГККБ "ЛУЧ", ГАХК "Артем" и ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР", сообщает пресс-служба.

Согласно ранее озвученным разработчиком данным, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) под корабельную и авиационную версии.

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по решению правительства ГККБ "Луч" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
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