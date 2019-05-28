Производитель SSJ-100 требует в суде от страховых компаний более 200 млн руб

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подало иск на 207,6 млн руб. к трем страховым компаниям - "Росгосстрах", "ВТБ страхование" и "Альянс", свидетельствуют материалы судебной картотеки.

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 24 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В пресс-службе ГСС на запрос "Интерфакса" пока не ответили.

ГСС - производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Риски сгоревшего в "Шереметьево" самолета "Аэрофлота" были застрахованы в "СОГАЗе" и "АльфаСтраховании", сообщала авиакомпания.