Войти
28.05.2019
Интерфакс-АВН

Производитель SSJ-100 требует в суде от страховых компаний более 200 млн руб

890
0
0
Сборка Sukhoi Superjet 100
Сборка Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске- на-Амуре.
Источник изображения: rusrep.ru

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подало иск на 207,6 млн руб. к трем страховым компаниям - "Росгосстрах", "ВТБ страхование" и "Альянс", свидетельствуют материалы судебной картотеки.

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 24 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В пресс-службе ГСС на запрос "Интерфакса" пока не ответили.

ГСС - производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Риски сгоревшего в "Шереметьево" самолета "Аэрофлота" были застрахованы в "СОГАЗе" и "АльфаСтраховании", сообщала авиакомпания.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Похожие новости
11.05.2012
Пилот разбившегося в Индонезии "Суперджета" Александр Яблонцев считал эту машину одной из лучших в мире
27.08.2010
ГСС: В разной степени готовности сейчас 18 серийных Sukhoi SuperJet 100, 6 из них - в цехе окончательной сборки
12.08.2009
ГСС, Аэрофлот и ВЭБ на МАКСЕ подпишут соглашение о финансировании поставок SSJ 100
19.11.2008
"Он просто другой"
29.10.2008
Sukhoi Superjet 100 - 100 часов в воздухе. Самолет вышел на сертификацию
01.12.2006
После завершения программы технической модернизации КнААПО выйдет на ежегодное производство 60-70 самолетов "Суперджет-100" - М.Погосян
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения