Войти
28.05.2019
ЦАМТО

Авиаполк ЮВО в Ставропольском крае пополнился новейшими штурмовиками Су-25СМ3 "Суперграч"

927
0
+3
Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 мая. Штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3, совершившим перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Самолет прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

В начале мая в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО поступили три самолета данной модификации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
03.10.2018
Более 20 самолетов ВКС перебазированы на аэродромы Северного Кавказа в рамках учений
21.03.2017
Крепость Крым
16.05.2016
В объединение ВВС и ПВО Южного военного округа поступило 6 новых вертолетов Ми-8МТВ-5
27.02.2013
Контрактная армия важнее контрактов на закупку техники
12.03.2009
К оружию нового века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения