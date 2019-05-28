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28.05.2019
Интерфакс-АВН

"Армату", БПЛА "Охотник" и С-350 "Витязь" покажут на форуме "Армия 2019"

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Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - На форуме "Армия-2019" покажут новейший ударный беспилотник "Охотник", систему ПВО С-350 "Витязь", а также танк "Армата", сообщили в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ.

Кроме того, будет представлен артиллерийский комплекс "Деривация", ЗРПК "Панцирь-СМ" на базе "Торнадо", 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", транспортно -десантный вертолет Ми-38Т, БЛА "Корсар" и другие образцы техники.

Форум "Армия" пройдет в 25-30 июня в "Парке Патриот" ( Кубинка, Московская область).

Ранее сообщалось, что первый полет "Охотника", построенного на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК), планируется весной 2019 года.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

В мае текущего года президент России Владимир Путин сообщил, что испытания новой системы ПВО С-350 "Витязь" завершены. Как сообщалось, уже в этом году системы должны поступить в войска.

В "Витязе" по отношению к системам предыдущих поколений значительно выросло количество одновременно сопровождаемых целей, что позволило существенно повысить огневую производительность, что важно для отражения массированных ударов крылатых ракет, других авиационных средств поражения, высокоточного оружия, в том числе тяжелых беспилотников.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
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