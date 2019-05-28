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28.05.2019
ТАСС

В России разработали технологию для увеличения срока службы стрелкового оружия в два раза

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Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ)
Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ).
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Речь прежде всего идет об изменении конструкции затвора, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал технологию, которая увеличит срок эксплуатации стрелкового оружия в два раза и повышает надежность автоматики. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Изменения коснулись в первую очередь конструкции затвора - они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия", - говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, которого цитирует пресс-служба, испытания показали, что изменение конструкции "повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия". Таким образом, ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов.

В госкорпорации отметили, что новая технология впервые применена при изготовлении автоматов и снайперских винтовок. Образцы прошли комбинированные испытания в условиях запыления, под дождем, после волочения по песку и другие.

В Ростехе добавили, что новые технические решения конструктивно достаточно просты. Детали и компоненты оружия улучшаются по традиционной отработанной технологии, поэтому модификация образцов не требует существенных дополнительных затрат.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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2 комментария
№1
28.05.2019 08:28
Цитата, q
исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия", - говорится в сообщении... госкорпорации "Ростех"
И корреспондент не переврал, в сообщении "Ростеха" действительно:
"Изменения коснулись, в первую очередь, конструкции затвора – они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия. "
А раньше затвор ударял "несанкционированно"?! Сам когда хотел - тогда и ударял?!!
И теперь затвор "зафиксировали"?! То есть, обездвижели?!! Совсем?!!!
Жаль, что не указали номер патента, хотелось бы посмотреть как там сформулировано это изобретение...
"Ростех" набрал в "связи с общественностью" режиссёров, они и "исправляют несанкционированные удары затвора"...
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№2
28.05.2019 12:30
Технология называется реже стреляем дольше храним
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