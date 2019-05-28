В России разработали технологию для увеличения срока службы стрелкового оружия в два раза

Речь прежде всего идет об изменении конструкции затвора, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал технологию, которая увеличит срок эксплуатации стрелкового оружия в два раза и повышает надежность автоматики. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Изменения коснулись в первую очередь конструкции затвора - они позволили зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия", - говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, которого цитирует пресс-служба, испытания показали, что изменение конструкции "повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия". Таким образом, ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов.

В госкорпорации отметили, что новая технология впервые применена при изготовлении автоматов и снайперских винтовок. Образцы прошли комбинированные испытания в условиях запыления, под дождем, после волочения по песку и другие.

В Ростехе добавили, что новые технические решения конструктивно достаточно просты. Детали и компоненты оружия улучшаются по традиционной отработанной технологии, поэтому модификация образцов не требует существенных дополнительных затрат.