Новейший корвет Балтфлота "Гремящий" вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа ЗХИ

ЦАМТО, 27 мая. Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" 26 мая вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корабля в море. В ходе ЗХИ проверяется ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, и якорного устройства. В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания кораблей.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.