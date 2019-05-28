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28.05.2019
ТАСС

Трамп: Япония присоединится к миссии США по отправке астронавтов на Марс и Луну

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Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

По мнению президента США, с военной точки зрения нет ничего более важного, чем космос

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Япония и США договорились о том, что Токио присоединится к американскому проекту по отправке астронавтов на Луну и Марс. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я рад подтвердить, что мы договорились значительно расширить наше сотрудничество в области исследования космоса. Япония намерена присоединиться к миссии по отправке американских астронавтов в космос. Скоро мы полетим на Луну и на Марс. С военной точки зрения сейчас нет ничего более важного, чем космос", - сказал президент.

Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия. До конца 2021 года NASA рассчитывает завершить подготовку грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Трамп Дональд
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